Annick Gagnon réélue présidente de la Chambre de commerce de Saint-Joseph

La Chambre de commerce et d’industries de Saint-Joseph-de-Beauce a tenu son assemblée générale annuelle en mode visioconférence le 17 juin, pour faire le bilan des activités et des démarches de développement pour ses membres pour l’exercice administratif 2019.

Annick Gagnon, présidente réélue, considère l’année 2019 comme une année de restructuration et de dur labeur. « La nouvelle programmation et nos déjeuners-conférences mensuels ont été bonifiés cette année du dîner hommage aux professionnels de l’administration avec la participation de l’équipe de DPME. Une façon unique pour nos entrepreneurs de souligner cette journée avec leurs adjoints », de faire remarquer la présidente dans un communiqué de presse.

La Chambre de commerce a remis à Andrée Cloutier, de l'entreprise Frameco, son prix Reconnaissance 2019 pour souligner le travail d'une femme d’exception. De plus, l'organisation d'une conférence de Carol Allain, en partenariat avec le CLD Robert-Cliche ainsi que les sept chambres de commerces et regroupements économiques de la MRC Robert-Cliche, a remporté un franc succès.

« Le plus gros morceau de 2019 aura été sans conteste d’établir un plan d’action et de développement et d’obtenir le soutien de la Ville de St-Joseph-de-Beauce. Notre conseil d’administration a confirmé son dynamisme et est motivé à donner un air d’aller à la Chambre de commerce avec sa nouvelle coordonnatrice Lyne Groleau », d'indiquer Annick Gagnon.

De plus, les gens d'affaires ont été plus nombreux à adhérer à la CCI de Saint-Joseph, soit une augmentation de 17%. L’animation sur les réseaux sociaux a elle aussi été cinq fois plus grande en 2019 ce qui a permis une augmentation de 477 abonnés.

Pour 2020, l’achat local, la campagne Serrons nous les coudes avec les autres MRC et la campagne de diffusion de capsules Axion présentant les membres et leurs spécificités d’affaires débutées durant la pandémie continueront à l’automne et s’adapteront aux nouvelles réalités et besoins de ses membres.

L’amélioration de site web comme outil de communication pour rejoindre encore plus de membres est aussi dans la mire du plan d'action 2020 de l'organisme.

Les membres du conseil d’administration 2020 sont: André Lambert, directeur Ville Saint-Joseph-de-Beauce, Sophie Giguère, copropriétaire Mes Souliers Chéris, Maryse Pépin, retraitée Desjardins, Andrée Cloutier, Frameco, la présidente Annick Gagnon, propriétaire, Les Complices du 1070, Benoit Paré, propriétaire Maison Nouvelle Vie, Sylvain Gilbert, représentant de la ville, Guylaine Jacques, directrice Tandem International (vice-présidente), Julio Pouliot, propriétaire de, J’M Mon Bœuf, Véronique Gosselin, directrice développement de marchés chez Desjardins (secrétaire), Clément Baillargeon, président de la Villa du Moulin (administrateur sortant), Bertrand Jacques, comptable chez RCGT (trésorier), Dolorès Drouin, propriétaire de Palladio Design, Liette Gilbert, photographe, Quelques choses de diffèrent, Lyne Groleau, coordonnatrice de la CCI, Frédéric Paré. avocat et Éric Blanchette-Ouellet de Conseil 2.0.