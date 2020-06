Une autre distinction pour la qualité de la marque Mirage

Mirage, la marque de planchers de bois franc beauceron arrive en tête de liste au niveau de la qualité de ses produits selon le « ReCo Survey 2020 » mené par le magazine Floor Covering Weekly.

Mirage se hisse à la première place en Qualité devançant ainsi les plus grands joueurs de l’industrie. La marque est aussi reconnue dans le top 5 dans différentes catégories telles que Service, Marchandisage, Préférence des consommateurs, Support et Formations :

« Offrir des produits de qualité supérieure et constante a toujours été la priorité chez Mirage. Afin de tenir cette promesse de qualité et maintenir notre place au sommet, chacun de nos employés déploient des efforts considérables au quotidien. Ce dont nous sommes le plus fiers est certainement le fait que cette reconnaissance nous soit attribuée par l’industrie et par nos clients. », précise Brad Williams, vice- président vente et marketing chez Boa-Franc, manufacturier de la marque Mirage.

Le « ReCo Survey » du magazine américain Floor Covering Weekly est un sondage annuel effectué auprès de détaillants et autres professionnels du recouvrement de planchers aux États- Unis. La qualité de la marque Mirage est arrivée en tête de lice de ce sondage à neuf reprises.