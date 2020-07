Des Québécois ont développé une motomarine et une motoneige électrique

Depuis quelques années, les véhicules électriques gagnent en popularité. Mais que diriez-vous de pouvoir vous divertir été comme hiver au volant d’une motomarine ou d’une motoneige électrique ? Ce sera possible dès 2021 alors qu’une entreprise du Québec travaille actuellement sur ce projet.

Taiga Motors est la propriété de trois associés, soit Paul Achard, Gabriel Bernatchez et Samuel Bruneau. Ces étudiants en génie électrique à l’Université McGill et détenteurs d’un baccalauréat dans ce même domaine ont travaillé sur un projet étudiant pendant leurs études qui a débouché sur cette entreprise et les deux produits cités plus haut.

« Lors de notre projet étudiant, on a rapidement constaté qu’il y avait beaucoup d’intérêt autour de ce type de véhicules. On a donc développé une technologie électrique et décidé de démarrer une entreprise pour la commercialiser. On en est actuellement à notre 3e génération de moteurs électriques. Ce sera la plus récente version qui sera lancée sur le marché pour l’hiver 2021 », explique Paul Achard.

Des produits pour s’amuser été comme hiver

Dès l’hiver prochain, la motoneige Taiga sera lancée sur le marché. Le bolide passera de 0 à 100 km\heure en 2,9 secondes et atteindra une vitesse maximale de 140 km heure.

De son côté, la motomarine Orca pourra filer à une vitesse maximale de 104 km/h et aura une autonomie de 2 heures. Elle ne nécessitera aucun carburant, aucun entretien et la recharge de la batterie sera facile et rapide en 20 minutes.

Les deux véhicules sont munis d’un système à propulsion électrique et d’un système de batterie conçus par les propriétaires de l’entreprise. Fait intéressant : ils seront construits au Québec en région pour les amoureux d’achat local.

« Pour les deux véhicules, nous avons fait plusieurs tests pour nous assurer de la durabilité des systèmes, dans des conditions extrêmes. Parmi nos clients, on compte des entreprises possédant des stations de ski dans le coin de Whistler où les dénivelés et le froid sont importants », ajoute-t-il.

Autonomie de 100 km

Les tests effectués dans un froid intense ont démontré une autonomie de 100 km sur des pistes damnées, soit environ 3 à 4 heures. Pour la motomarine, on peut se balader pendant 2 ou 3 heures avant d’avoir besoin de la recharger.

D’ailleurs pour le faire, cela prendra 8 à 9 heures dans une prise électrique normale de 140 volts ou 2 à 3 h dans une prise de 240 volts. Mais combien coûteront ces appareils de loisirs? Comme pour les véhicules, il existera plusieurs modèles, de base ou plus haut de gamme, avec différentes options. Pour le modèle de base, il faudra débourser 15 000 $ US pour se le procurer.

« Différentes options en lien avec la puissance, la batterie et l’esthétisme peuvent augmenter le prix. Pour les intéressés, on peut déjà en précommander pour l’hiver ou l’été prochain, moyennant un dépôt. Pour le faire, il suffit de se rendre sur notre site Internet » invite M. Achard en terminant.