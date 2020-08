Turbo Images rend hommage aux travailleurs essentiels sur la route

Voir la galerie de photos

L’entreprise de Saint-Georges, Turbo Images, a habillé des camions afin de souligner l’engagement des travailleurs essentiels pendant la pandémie de la COVID-19.

Lorsque Charles Veilleux, vice-président des Ventes et du Marketing, a lancé cette idée à son père, Pier Veilleux, le président de l’entreprise, les deux étaient motivés à souligner le travail de tous les travailleurs essentiels, et tout particulièrement celui des camionneurs.

« On entend très peu souvent parler du monde du transport. Pourtant si ce n’était pas du marché du transport, vous voudriez aller à l’épicerie demain et acheter quelque chose et il n’aurait rien sur les tablettes, parce qu’il faut un transporteur pour ça », explique Charles Veilleux.

« On voulait, à travers le message de la COVID, mettre les camionneurs sur un piédestal pour qu’ils soient reconnus comme des travailleurs essentiels, car ils l’ont toujours été. Ces personnes n’ont jamais arrêté de toute la pandémie. Ils voyagent aux États-Unis chaque jour. C’est niaiseux, mais ils se mettent à risque chaque jour », précise le vice-président de Turbo Images.

Plusieurs des clients de Turbo Images ont embarqué dans ce projet: dont SGR Trucklines, Penner International, C.A.T., Groupe Morneau, Highlight Motor Freight, l'Armée du Salut, Manac, Parmalat et Fruit et Légumes Gaétan Bono. Pour la réalisation, Turbo Images a fait équipe avec Big Rig Wraps et 3M.

Le design des habillages est adapté en fonction de l’image de marque de chaque client. Chacune des remorques lance un message sous un thème différent qui adresse, non seulement l’engagement des camionneurs, mais également celle des autres travailleurs de première ligne de la pandémie de COVID-19.

Les installations des habillages sur ces remorques ont été faites un peu partout au Canada, dans les installations du Turbo Images ou chez les clients eux-mêmes.

Ces camions lanceront ce message en parcourant l’Amérique du Nord dans les prochains mois.

