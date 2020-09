Exploration d'or à Saint-Simon-les-Mines: un entretien avec Patrick Levasseur, président de Beauce Gold Fields

Voir la galerie de photos

La société Champs d’Or en Beauce Inc. (Beauce Gold Fields) a remis en marche son programme minier d'exploration aurifère dans la section ouest (Rang de Léry) de sa propriété de Saint-Simon-les-Mines, qui abrite la confluence de la rivière Gilbert et du ruisseau Giroux.

C'est ce qu'a fait savoir Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields, au cours d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

« Nous sommes ravis de reprendre le travail sur la propriété maintenant que la restriction du gouvernement en raison de la COVID-19 sur les explorations a été levée [en mai]. Il a fallu un certain nombre d'années à BGF pour consolider ce vaste ensemble de terrains. Après que la consolidation fut chose faite, nous avons commencé l'exploration et nous avons aussi déjà reçu des résultats encourageants », a-t-il indiqué en substance.

En effet, en novembre 2019, la Société a achevé un programme d'échantillonnage d'affleurements et de géologie structurale et, en décembre 2019, un programme de géophysique comportant trois nouvelles lignes de polarisation induite (IP) et de résistivité électrique Ces travaux ont été réalisés dans la partie ouest de la propriété BGF au rang de Léry.

Au cours de l'été, l'entreprise est allée en appel de financement d'actions sur le marché boursier où elle est inscrite.

Rappelons que Saint-Simon-les-Mines a été le lieu de la première ruée vers l'or du Canada, antérieure même à celle du Klondike au Yukon.

D'ailleurs, la région de la Beauce a abrité certaines des plus grandes mines d'or placérien historiques de l'est de l'Amérique du Nord qui étaient actives de 1860 à 1960. Elle a produit les plus grosses pépites d'or de l'histoire minière canadienne (50 oz à 71 oz).

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Patrick Levasseur, P d-g de Beauce Gold Fields.