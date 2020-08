Barbara Paquet, de Saint-Côme-Linière, devient 2e vice-présidente du Ciaq

À l’occasion de la 72e Assemblée générale du Centre d'insémination artificielle du Québec (Ciaq), qui s’est déroulé le mardi 25 août, Barbara Paquet a été élue au poste de 2e vice-présidente.

Résidente de Saint-Côme-Linière et directrice de Lactanet, Mme Paquet fait partie de plusieurs nouveaux élus comme Jean-François Morin, de Saint-Jean-Port-Joli, promus au poste de président du conseil d’administration et Luc Gervais, d’Hérouxville, premier vice-président.

Le Ciaq, fondé il a plus de 70 ans, est un leader mondial en génétique et reproduction bovine qui emploie 275 personnes à travers le Québec.

Il offre aux éleveurs des solutions génétiques, un service d’insémination ainsi que des produits de la ferme leur permettant d’améliorer la rentabilité de leurs troupeaux dans les secteurs laitiers et de boucherie.

Le Ciaq est la propriété de trois groupes de producteurs du Québec : Les producteurs de lait du Québec (PLQ), le Conseil québécois des races laitières inc. (CQRL) et le Conseil provincial des cercles d’amélioration du bétail inc. (CP CAB).