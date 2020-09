Entretien vidéo avec Paul Poulin, président de Frampton Brasse

Voir la galerie de photos

Comme bien d'autres entreprises, Frampton Brasse a été frappée durement par la pandémie de la COVID-19 mais cela n'a pas empêché cette ferme brassicole familiale de garder le cap et de lancer, le mois dernier, une toute nouvelle bière, la 18e variété du producteur.

En tout cas, le président fondateur, Paul Poulin, a toujours la passion pour la bière et la volonté de développer ce joyau d'entreprise et de site agro-touristique qui n'a même pas encore 10 ans d'existence. Et tout cela en famille avec ses deux enfants, (le fils Gilbert est le maître-brasseur) et son épouse, explique-t-il en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Depuis le début, Frampton Brasse n'a cessé de prendre de l'expansion et est devenu plus qu'un simple brasseur — dont les bières ont remporté plusieurs prix mondiaux, pour se transformer en une expérience particulière ici en Beauce, notamment au Resto Pub DIX93 ouvert en 2017 à Sainte-Marie.

