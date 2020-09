Succès sur toute la ligne pour le Marché mobile

L’expérience de Marché mobile réalisée par le Grand Marché de Beauce-Sartigan, en collaboration avec le Syndicat de l’UPA de Beauce-Sartigan, s’est avérée être un succès.

En effet, plus de 500 personnes se sont déplacées à l’édition de Saint-Gédéon le 16 août et tout autant le 30 août à La Guadeloupe.

À chacun des deux marchés mobiles, une dizaine de producteurs étaient présents avec une grande variété de produits locaux et frais. Les visiteurs ont afflué de plusieurs endroits et la marchandise s’est envolée rapidement, selon ce qui a été rapporté.

Les organisateurs et les producteurs participants sont très satisfaits du résultat, dont Barbara Bourque, présidente du Grand Marché, qui commentait : « La nourriture a toujours réuni les gens et c’est ce qui s’est produit. Nous avons pu assister à un rapprochement entre les producteurs et les autres citoyens de Beauce-Sartigan. Certains nous ont remerciés de faire notre métier et juste cela, ça vaut une partie de notre paye. »

Pour le président du syndicat local, Pascal Leclerc, « cette activité a permis de tisser des liens plus serrés entre les entrepreneurs agricoles et les autres citoyens de notre secteur ».

Il soulignait également la belle collaboration du bureau du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, de la MRC de Beauce-Sartigan, ainsi que des municipalités de Saint-Gédéon et de La Guadeloupe, pour la réalisation de ces deux événements.