Le Groupe Aptas célèbre ses 40 ans avec l’humoriste P-A Méthot

L’entreprise d’économie sociale Groupe Aptas célèbrera son 40e anniversaire de fondation par une soirée mettant en vedette l’humoriste P-A Méthot, ce samedi 12 septembre au Centre Caztel de Sainte-Marie.

« Lorsque nous l’avons invité [Méthot], c’est avec empressement qu’il a répondu à notre demande. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir l’avoir avec nous pour fêter. Nous pourrons aussi compter sur deux jeunes humoristes, Gabrielle Caron et Marko Métivier. Tous offriront des numéros personnalisés, teintés d’anecdotes sur le Groupe Aptas et ses employés », de dire Lionel Bisson, directeur général du Groupe Aptas, lors de l'annonce de l'événement.

Présentée avec un nombre de places autorisées limitées — on parle de 200 personnes, principalement occupées par les employés, la soirée sera disponible sur le web en visioconférence.

Plus de 600 convives, partenaires, amis et fournisseurs ont également été invités à se joindre à cette célébration via un lien Internet qui leur a été transmis. Une alternative rendant possible un événement d’envergure.

Présidé par Vital Labonté, le Groupe Aptas emploie actuellement 130 personnes, dans trois usines situées à Sainte-Marie et à Saint-Malachie. Par le biais de ses trois divisions, l’entreprise offre une grande variété de produits et de services. Elle dessert principalement les marchés de Chaudière-Appalaches et de Québec.

L’entreprise est membre du Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA). Plus de 60 % des employés du Groupe Aptas sont des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles.