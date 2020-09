Internet haute vitesse arrive à Saint-Elzéar et Saint-Joseph-de-Beauce

Quelque 1 700 foyers additionnels de Saint-Elzéar et Saint-Joseph-de-Beauce auront accès à la haute vitesse grâce à un investissement de 6 millions de dollars de Telus.

Le fournisseur d'internet poursuit activement le déploiement de ses réseaux en Beauce et dans la MRC de Bellechasse durant la pandémie de COVID-19, et annonce que cela devra être effectif d’ici le début de l’année 2021.

Cet investissement est réalisé dans le cadre des programmes Brancher pour innover et Québec Branché des gouvernements fédéral et provincial qui contribuent à la hauteur de 900 000 $.

Telus bonifie également la portée, vitesse et fiabilité du service sans fil 4G LTE dans la région avec l’ajout de nouveaux sites de télécommunication à Saint-Lazare et Saints-Anges.

Durant cette pandémie, le réseau PureFibre permet aux citoyens des régions du Québec d’adapter leur quotidien à l’accélération des activités et comportements numériques, et de rester informés, productifs, et en sécurité.

« Nos 350 membres de l’équipe de la région de Chaudière-Appalaches sont engagés à poursuivre activement le déploiement de nos réseaux aux quatre coins du Québec, et à participer à la relance économique de nos régions », souligne Marie-Christine D’Amours, vice-présidente de Telus Québec.

« Avoir accès à un service Internet haute vitesse de qualité est de nos jours un incontournable. C’est indispensable pour la vitalité économique, culturelle et sociale et Saint-Elzéar », a exprimé Carl Marcoux, maire de la municipalité de Saint-Elzéar.

Au cours des deux dernières décennies, cette société a investi près de 27 milliards de dollars dans l’économie du Québec, incluant dans ses infrastructures, ses licences de spectre et ses activités, afin d’améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité de ses réseaux de calibre mondial avec un accent particulier à desservir les régions.

Grâce à la collaboration de longue date de Telus avec les gouvernements du Québec et du Canada et leur contribution financière de 72 millions de dollars, 99% des familles et entreprises du territoire titulaire de ce réseau au Québec, auront accès à un service haute vitesse d’ici 2021, dont 93% grâce a la PureFibre.

Telus est également soucieuse de redonner où elle vit et d’apporter une aide communautaire aux organismes de Chaudière-Appalaches.

Au cours des cinq dernières années, la Fondation Telus pour un futur meilleur et le Comité d’investissement communautaire de l’entreprise ont remis plus de 400 000 $ aux organismes locaux, dont la Fondation Santé Beauce-Etchemin, les Maisons de la famille de Lotbinière et de Nouvelle-Beauce et Moisson Beauce.