Groupe Beaubois obtient près de 8M $ pour entreprendre un virage vers le numérique

Québec assurera un appui financier totalisant 7,775 M$ à Groupe Beaubois, une entreprise de Saint-Georges, pour soutenir la modernisation de ses processus de production.

Ce projet d'investissement, dont le coût global s'élève à plus de 13 M$, vise plus précisément l'acquisition de technologies et d'équipements nécessaires à la mise en place d'une nouvelle ligne de production automatisée ainsi que la mise en fonction de cette dernière. Une amélioration de l'efficacité et la création d'emplois à valeur ajoutée découleront de cette initiative.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs accorde une subvention de 2,5 M$ par l'entremise du Programme Innovation Bois alors que le ministère de l'Économie et de l'Innovation octroie un prêt de 1 M$ par l'entremise du programme ESSOR. La dernière tranche de la contribution financière gouvernementale provient d'Investissement Québec (IQ) qui consent un prêt de 4, 275 M$ provenant de ses fonds propres.

« L'innovation est une priorité pour Beaubois et nous sommes très reconnaissants de la contribution du gouvernement du Québec à nos initiatives d'intégration des technologies à l'ère du 4.0. Ces investissements majeurs rendront possible une meilleure connectivité de nos activités, de l'estimation des projets jusqu'à l'installation en chantier, en passant par l'ingénierie et la production. Ces transformations importantes de nos processus nous permettront de conserver le statut de chef de file en gestion de projets d'ébénisterie complexe et d'envergure et de continuer à faire rayonner savoir-faire et produits québécois d'exception partout en Amérique du Nord », a indiqué Francis Pomerleau, président Groupe Beaubois, dans le communiqué de presse d'annonce du soutien financier.

« Je me réjouis que l'on puisse compter sur cette entreprise à succès pour démontrer la vitalité économique de la région de la Chaudière-Appalaches », a fait savoir Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.