Global et Avantis Coopérative acquièrent la division agricole de IEL 

Les dirigeants d’Avantis Coopérative et Vincent Nadeau-Morissette, propriétaire de Global, ont annoncé ce matin en conférence de presse webdiffusée l’acquisition de la division agricole de IEL, soit IEL Technologie agricole. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Située à Sainte-Claire, IEL Technologie agricole offre une technologie de pointe dans le contrôle des bâtiments de ferme via le système Maximus et des services complets d’équipements pour les bâtiments de fermes porcines, laitières et avicoles partout au Québec. Elle compte sur une équipe de près de 40 employés et un réseau de détaillants pour le secteur laitier.

Aux dires des acheteurs, cette acquisition vient solidifier les emplois dans la région tout en assurant le développement d’un leader en équipements de ferme et dans la technologie à la ferme, au service des producteurs agricoles d’ici.

Pour le président d’Avantis Coopérative, Denis Lévesque, « ce partenariat vient allonger la chaîne de valeur du secteur des productions animales, lequel représente 50% du chiffre d’affaires de notre coopérative. Il permet également de sécuriser nos besoins en équipements de ferme à la fine pointe de la technologie tout en optimisant les services offerts à notre clientèle et ce, au bénéfice de nos 2500 producteurs agricoles membres ».

De son côté, Vincent Nadeau-Morissette tenait à souligner que « ce partenariat permet une association avec un joueur majeur de l’industrie agricole, très présent en productions animales notamment dans les élevages porcins et avicoles. Pour mon entreprise Global, cela permet aussi d’assurer la continuité des opérations de ventes effectuées depuis deux ans dans le domaine porcin, tout en consolidant notre offre pour des projets clés en main dans les domaines porcins et avicoles ».

La conférence de presse a été l’occasion également de dévoiler la nouvelle image de marque de IEL Technologie agricole, laquelle prend son envol dès maintenant.

À propos de Global et Avantis Coopérative

Vincent Nadeau-Morissette est propriétaire de Global Concept et de Global Construction. Les deux entreprises, comptant plus de 60 employés, offrent aux entreprises agricoles du Québec des services complets, de l'ingénierie à la réalisation de travaux. M. Nadeau-Morissette œuvre dans l'industrie agricole depuis 11 années, principalement en production porcine.

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 500 M$, Avantis Coopérative compte 15 000 membres producteurs agricoles, entrepreneurs et consommateurs ainsi que sur l’expertise de 1 100 employés. Avec son siège social à Sainte-Marie-de-Beauce, Avantis est présente dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et au Nouveau-Brunswick.