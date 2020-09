S'assurer de la sécurité de ses employés

Le rôle d’un employeur est d’offrir à ses employés une formation et toute l’information nécessaire pour qu’ils puissent effectuer leur travail de la meilleure façon. L’employeur se doit également de fournir des équipements et les bons outils afin d’offrir la meilleure sécurité possible. Cette compagnie offre encore mieux en mettant à la disposition de ses employés un logiciel fait sur mesure.

Qu’est-ce que la GMAO?

Le logiciel de gestion GMAO est un logiciel de maintenance assistée par ordinateur, ce qui, en d’autres termes, permet de répondre aux divers besoins des gestionnaires, en plus d’offrir une gamme d’options importantes qui se soumettent aux besoins imposés par diverses ergonomies de travail.

Ce logiciel va donc apporter une aide précieuse sur plein de sphères différentes, mais lesquelles ?

L’utilisateur va pouvoir obtenir avec une grande précision les informations sur la maintenance des équipements, des bâtiments, des instruments de contrôle et des véhicules.

Le technicien va faire la rencontre d’outils adaptés à son ergonomie qui, en plus, vont lui permettre de se documenter avec une grande facilité.

Le gestionnaire, quant à lui, aura à sa disposition, tout au long de l’année, le suivi des implications financières des réparations, que ce soit pour un bâtiment, une mine ou encore une usine.

Comment ça se présente ?

Le travail des employés ne s’arrête pas à l’utilisation d’un logiciel. C’est pourquoi celui-ci promet un fonctionnement sans pannes ou arrêts imprévus, en plus de simplifier le travail en offrant les fonctions les plus performantes qui soient.

Afin de rendre le travail des administrateurs et des techniciens le plus efficace et agréable possible, le logiciel GMAO propose une interface de qualité avec :

Des tableaux de bords faciles à utiliser

Afin d’ajouter un plus dans la facilité du travail, le logiciel a été mis au point de façon à ce que des tableaux de bord soient présents et faciles à utiliser et qui sont, d’ailleurs, personnalisés pour chacun des utilisateurs. En plus d’être personnalisable, le tableau de bord offre une analyse précise et rapide de l’état de la maintenance ainsi que des rapports visuels parfaitement conçus.

Un système de planification

La planification n’aura jamais été aussi facile avec le suivi en temps réel des travaux en cours. Cette méthode est efficace et rapide pour déposer les travaux et constitue l’ergonomie de travail idéale dans l’utilisation du multi-écran ainsi qu’une large et précise capacité de gestion que vous pouvez gérer par semaine, journée ou même heure.

Accessible pour tous

Que vous soyez client ou employé, un accès est disponible, aussi bien sur Android que iOs, pour les demandeurs et techniciens, ce qui permet de faire une création de requête en un rien de temps et d’avoir une interface facile avec des icônes simples.