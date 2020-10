Producteurs de bois de la Beauce: bilan financier positif pour l'année 2019

Avec des surplus de 336 011 $ dans les coffres du Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce, et de 184 416 $ dans ceux de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce, on peut dire que 2019 a été bonne financièrement pour le Plan conjoint et l’organisation qui le gère.

Ces résultats ont été livrés lors des assemblées générales (AGA) du Plan conjoint et de l’Association, le mercredi 14 octobre et mardi 20 octobre respectivement, en visioconférence.

Ces deux AGA, initialement prévus en avril, avaient dû être reportés à cause du confinement en lien avec la COVID-19.

« Nous voyons là les effets d’un travail de longue haleine et d’efforts constants pour en arriver à avoir une organisation prospère, rentable et efficace », de dire Éric Cliche, président de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce, gestionnaire du Plan conjoint. « Et avec de bons résultats financiers, on peut se permettre de rêver, de développer, de penser à l’avenir ».

Bois à pâte

Malgré la fin du marché de 4 pieds, la production de bois à pâte a grimpé par rapport à l’année précédente. La valeur au chemin du bois à pâte a grimpé de 43%, pour atteindre 4 876 269 $.

Les prix provisoires affectés à chaque produit en début d’année ont tous été ajustés à la hausse, sauf pour le tremble 8 pieds et le bois franc 9 pieds et plus.

De sorte que plus de 200 000 $ ont été versés en ristournes à tous ceux qui avaient produit dans les essences concernées.

Bois de sciage

La production de bois de sciage de sapin-épinette a connu en 2019 une faible baisse par rapport à 2018 (- 4 %) à 599 941 mètres cubes solides, pour une valeur au chemin de 34 274 000 $. En ajoutant les « autres essences », la production cumule à 672 155 mètres cubes solides, pour une valeur au chemin totalisant 38 394 000 $.

« Ça reste une excellente année, car il faut se rappeler qu’en 2018 la hausse des ventes de bois de sciage avait été très importante par rapport à l’année précédente », fait valoir Martin Ladouceur, ingénieur forestier, directeur général et responsable de la mise en marché.

Bois rond

En 2019, la moyenne annuelle des prix au chemin du sapin-épinette est passée de 375$ à 355$ le mille pieds de bois (MPMP).

En 2020, les prix du bois rond n’ont malheureusement pas suivi la courbe ascendante au même rythme que le bois scié. Les producteurs de bois rond n’arrivent pas à capter une part de la hausse du bois scié, dont profitent les moulins et les transporteurs.

« Je n’en veux pas aux moulins ni aux transporteurs, c’est à nous, les producteurs, à nous organiser pour avoir notre part du gâteau », a déclaré le président Cliche.

Travaux forestiers

Les travaux forestiers subventionnés, réalisés sur les lots des propriétaires en 2019-2020, ont totalisé 1,4M$, en hausse de 95 164 $ sur 2018-2019.

L’essentiel provient du budget régulier, soit 1,2M$, alors que 263 189 $ provient du budget de mobilisation des bois.

Élections

Les administrateurs sortants de charge Éric Cliche (Secteur 3 – MRC de la Nouvelle-Beauce), Carol Fortin et Étienne Poulin (Secteur 1 - MRC de Beauce-Sartigan) ont été réélus.

Christian Forgues, sortant de charge au Secteur 3 – MRC de la Nouvelle-Beauce, a quitté le conseil, tout comme Robert Paquet, sortant de charge au Secteur 1 - MRC de Beauce-Sartigan.

Robert Paquet était au sein du conseil d’administration depuis 1991. Le président Cliche les a remerciés tous les deux pour leur implication, promettant à Paquet un au revoir digne de ce nom pour une implication d’un quart de siècle.

En affaires depuis 1962, l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce joue un rôle prédominant dans la mise en marché des bois de la forêt privée. Elle représente 11 000 propriétaires forestiers d’un territoire comptant 62 municipalités réparties dans sept MRC, à qui elle offre un service de formation et d’information, en plus de mettre à leur disposition une gamme étendue de services-conseils en aménagement forestier et acérico-forestier. L’Association est affiliée à la Fédération des producteurs forestiers du Québec (UPA).