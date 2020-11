Pas de magie de Noël cette année au Woodooliparc

Voir la galerie de photos

La thématique « Frima », la magie de Noël, n'aura pas lieu cette année au Woodooliparc de Scott en raison bien sûr de la pandémie de COVID-19, a annoncé le directeur général du parc, Carl Boucher.

La région se trouve présentement dans le palier rouge des alertes régionales jusqu'au moins la fin du mois novembre et il n'y a aucune indication s'il y aura la levée des mesures sanitaires imposées.

« Or nous devons procéder à l'installation d'équipements et apprêter le terrain pour tenir cet événement. Dans les circonstances, on ne peut pas aller de l'avant et nous avons pris la décision d'annuler notre thématique du temps des Fêtes. Ce n'est pas une décision qui est le fun mais c'est la meilleure décision que l'on avait à prendre », a indiqué M. Boucher lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

L'an dernier, plus de 30 000 personnes avaient participé à cette activité grandement familiale tournant autour de la fête de Noël qui en aurait été à sa 6e édition en 2020.

Malgré ce revers, le directeur général a tenu à rassurer que l'avenir de l'entreprise n'était absolument pas en jeu dans les circonstances actuelles.

« Nous avons revu nos façons de faire et nous avons connu beaucoup de succès cet été avec notre activité du safari auto de visite virtuelle de dinosaures, même si nous avons dû l'interrompre plus tôt que prévu », a-t-il précisé.

L'arrêt de la thématique « Frima » signifie qu'il n'y aura pas d'embauche de personnel d'animation mais l'équipe administrative, composée de sept personnes, demeurera en place en vue de la reprise d'activités en mars.

Carl Boucher avoue que 2020 est une « année plate » pour l'organisation d'autant plus qu'on prévoyait dépasser le cap des 100 000 visiteurs au 31 décembre.