Avis de ne pas consommer du fromage « Twist d'Or- tresse» de la Fromagerie Pépite d’Or

La Fromagerie Pépite d’Or et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) ont lancé hier soir un avis de non-consommation de certains fromages « Le Twist d'Or - Tresse».

Aucune personne n’a été malade, rassure Nick Fortin, directeur de production chez la Fromagerie Pépite d’Or.

« On avait un problème de température du lait dans la production de certains fromages en tresse. Après un calcul de risque avec la MAPAQ, il a été décidé de retirer les produits par précaution », explique Nick Fortin.

Il est important de noter que les fromages en question ont uniquement été emballés sous vide. Les fromages effilochés en sacs ne sont pas concernés.

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde étaient offerts à la vente jusqu'au 24 novembre 2020 inclusivement. Ils étaient vendus à l'état réfrigéré, conditionnés dans un emballage de plastique noir.

Précisément, l’appel concerne les produits dénommés FROMAGE «Twist d'Or - Tresse » de format de 40 ou 100g, de variété arménienne ou nature avec les dates de production suivantes: 06 octobre 2020, 07 octobre 2020, 20 octobre 2020, 27 octobre 2020, 28 octobre 2020, 10 novembre 2020 et 24 novembre 2020.

Les personnes qui ont un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent soit retourner les produits à l'établissement où elles les ont achetés ou les jeter. La MAPAQ souligne que les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, les consommer peut représenter un risque pour la santé.

Nick Fortin assure que les fromages « Le Twist d'Or - Tresse» qui seraient produits après le 24 novembre sont bons à la consommation.

« On a été proactifs, tous les dépanneurs et épiceries de Saint-Georges ont été contactés et les produits ont été changés hier. Oui, présentement il y a du fromage en tresses en vente dans les commerces de la région, mais les dates ne sont pas problématiques », conclut Nick Fortin.

Pour le reste du Québec, les détaillants ont été contactés et les produits concernés sont présentement en train d’être retirés.