Aide d'urgence aux entreprises: le CEB a traité 85 dossiers

Dès le début de la pandémie de la COVID-19 et l’annonce du gouvernement concernant la création du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME), le Conseil économique de Beauce (CEB) a reçu plus de 150 demandes d’informations et analysé quelque 85 dossiers de commerces et entreprises de Beauce-Sartigan.

C'est le CEB qui a été mandaté par la MRC de Beauce-Sartigan pour gérer ce programme dont l’enveloppe de départ était de 939 000 $, a expliqué la directrice générale de l'organisme, Hélème Latulippe, lors d'une entretien vidéo avec EnBeauce.com.

À trois reprises, les sommes octroyées ont été augmentées pour répondre à la demande grandissante des entreprises représentant un montant total de 2,2 M$.

La MRC de Beauce-Sartigan s’est démarquée par sa capacité à mobiliser des fonds pour aider les entreprises d’ici et répondre efficacement aux nombreuses demandes de support des entrepreneurs.

« Au nom du conseil des maires de la MRC de Beauce Sartigan, je souhaite saluer la célérité du CEB à canaliser les efforts de l’équipe en place afin de supporter les entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire, et ce, sans oublier les administrateurs bénévoles impliqués dans le processus. » a souligné le préfet Normand Roy par voie de communiqué de presse.

Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à soutenir les entreprises admissibles qui éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités pour un montant inférieur à 50 000 $. Depuis l’automne, un volet « pardon de prêt » a été ajouté pour les nouvelles demandes provenant d’entreprises situées en zone rouge ayant dû fermer leur porte par un décret gouvernemental, par exemple : les bars, les restaurants, les centres de conditionnement physique, etc. Dans le cadre de ce volet, 100 % des frais fixes admissibles pourront faire l’objet du pardon de prêt, avec une limite de 15 000 $ par mois et de 80 % du prêt total.

Les entreprises éprouvant des difficultés et désirant connaitre les conditions d’admissibilité et la procédure pour déposer une demande sont invitées à visiter le site Internet du CEB.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec la directrice générale du CEB, Hélàne Latulippe.