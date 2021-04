Destination Beauce compte sur la solidarité beauceronne pour relancer le tourisme

Le conseil d’administration et l’équipe de Destination Beauce ont dévoilé la nouvelle planification stratégique 2021-2024 de l’organisation, qui s'appuie sur la solidarité beauceronne.

Lors de sa présentation virtuelle, l'organisation, créée en 2016 et mandatée par les trois MRC beauceronnes, a rappelé que la dernière année a eu un impact majeur sur l’industrie touristique mondiale et que la Beauce n’a pas échappé à cette conjoncture. « Par contre, la solidarité beauceronne permettra assurément, encore une fois, de triompher et de profiter d’une relance de ce secteur d’activité économique important pour la région ! » estime l'équipe.

Les études mondiales démontrent qu’avant 2023, l'industrie touristique sera toujours à travailler pour regagner les jalons qu’elle avait acquis dans les dernières années. Pour cette raison, la planification stratégique des trois prochaines années permettra de structurer les actions à poser pour assurer une relance maximisée pour les alliés de l’organisation.

Suite à un sondage mené à l’automne, Destination Beauce a pu dresser un diagnostic stratégique de la région. Au total près de 20 rencontres ont eu lieu sur l’ensemble du territoire de la région et une centaine de partenaires se sont réunis afin d’aiguiller l’équipe sur les forces et faiblesses, opportunités et menaces de la Beauce touristique.

Ainsi, la planification stratégique 2021-2024 découle directement de cet exercice majeur de consultation auprès de son réseau en plus des différents partenaires socio-économiques rencontrés.

La dernière année a aussi permis à Destination Beauce de définir le type de clientèle qu’elle souhaite atteindre via différentes actions pour les trois prochaines années soit celle du tourisme d’agrément, le tourisme d’affaires et la clientèle de tourisme de groupe.

Au total, 55 actions font partie de la planification stratégique de l’organisation et sont reliées à 17 stratégies différentes. Des indicateurs de mesures permettront d’évaluer les retombées directes de ce grand plan d’action.

« Destination Beauce souhaite augmenter le nombre d’entreprises touristiques faisant partie de son réseau de 5% par année. On souhaite une population encore plus ambassadrice qui nous soutiendra davantage afin de faire acquérir une notoriété touristique à la région. Nous souhaitons que nos hôteliers, nos campings et nos établissements de tourisme d’affaires deviennent des destinations incontournables pour les visiteurs et que leur taux d’occupation atteigne de nouveau les sommets d’avant pandémie ! », a annoncé Marie-Émilie Slater Grenon, directrice du développement touristique de Destination Beauce.

L'organisation souhaite également que davantage de personnes en accueil touristique soient formées et en mesure de renseigner les visiteurs, dans tous les secteurs d’activités, mais surtout dans les services de premières lignes comme les stations-service et les dépanneurs.

Un bilan positif pour la planification 2017-2020

Destination Beauce a aussi dressé un bilan positif de la première planification stratégique de l’organisation s’étant conclue en décembre dernier (2017-2020).

En effet, cette première planification regroupait 32 actions et projets afin de structurer les interventions et investissements de l’organisation.

De ce nombre, 23 ont été réalisés, trois actions ont été reportées et six ont été modifiées ou redirigées vers le nouveau projet de la Route de la Beauce.

« Au-delà de soutenir les entreprises touristiques, accueillir les visiteurs et assurer la promotion et la commercialisation de la destination, il y avait un travail de concertation, d’arrimage et d’organisation de la vision régionale à faire. Arrivés à la fin de ces trois années, le conseil d’administration et l’équipe sont fiers de souligner que la mission est accomplie. Nous sommes la Beauce ! », de dire Martin St-Laurent, président de Destination Beauce.

Dans les quatre dernières années, ce sont plus de 1 631 947 $ qui furent investis en promotion de la région. Ce montant représente 29 campagnes promotionnelles auxquelles 296 entreprises ont participé pour assurer le rayonnement de la région.