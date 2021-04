Les employés font la grève chez Olymel

Les employés de l'usine Olymel à Vallée-Jonction ont déclenché une grève illimitée à 9 h 05 ce matin pour manifester leur mécontentement quant au manque de réponses de la part de leur employeur au sujet des négociations en cours sur leur convention collective.

En entrevue téléphonique avec EnBeauce.com, le président du syndicat des travailleurs de l'usine Olymel à Vallée-Jonction, Martin Maurice, a expliqué que les rencontres à propos du normatif sont déjà complétées , mais ce sont les clauses monétaires qui sont désormais sur la table.

« Nous, on a déposé le 19 avril dernier le monétaire, car l’employeur tassait les clauses normatives, mais nous on voulait un retour de l’employeur sur le monétaire. Il avait garanti de revenir aujourd’hui, mais il ne l’a pas fait et on a pas de date et on a rien. On est tanné d’attendre », s’est exprimé Martin Maurice.

Les négociations étaient censées reprendre aujourd'hui, demain et vendredi. Cependant, la conciliation n'a finalement pas de disponibilités avant le 5 mai.

« On a un problème de travailleurs, 1 500 d’entre eux ont quitté pendant la dernière convention. Donc le problème ce n’est pas qu’on a pas de travailleurs c’est qu’on est pas capable de les garder, ils ne restent pas », d’ajouter le président du syndicat.

Les grévistes souhaitent donc faire bouger le dossier, car ils pensent que le problème pourrait être réglé avec le monétaire et en améliorant les clauses de conventions collectives.

« Il y a une problématique quelque part, c’est pas pour rien que le monde quitte. On reste en grève jusqu’à ce qu’on ait réglé la convention collective et que l'assemblée générale l’ait approuvée », de conclure M. Maurice.