Duvaltex joint les rangs des sociétés les mieux gérées au Canada

L'entreprise beauceronne Duvaltex, chef de file mondial dans le domaine des tissus commerciaux et de protection, s’inscrit parmi les lauréates 2021 des sociétés les mieux gérées au Canada en 2021, a dévoilé aujourd’hui Deloitte Canada.

Ce programme, qui en est à sa 28e année, vise à souligner l’excellence d’entreprises canadiennes qui se distinguent par leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale.

« Nous sommes fiers d’avoir été déclaré lauréate de ce programme et de recevoir cette marque de reconnaissance. Au cours de la dernière année, nous avons réussi à faire face à des turbulences imprévues grâce à l’appui soutenu, au dévouement et à l’engagement de nos employés. Ensemble, nous avons défini et mis en œuvre les grandes orientations stratégiques essentielles à la croissance durable de notre entreprise », a déclaré Alain Duval, président et chef de la direction de Duvaltex.

L’entreprise de 550 employés compte trois usines dans la région (Beauceville, Saint-Georges et Saint-Victor) ainsi que deux aux États-Unis.

Le fabricant a maintenu ses investissements en recherche et développement et a démontré sa capacité remarquable à innover autant dans ses produits, ses façons de faire que dans les solutions intégrées qu’elle propose à sa clientèle, ce qui lui a valu de recevoir cette distinction.

Ainsi, au cours de la dernière année, sa filiale Artofix a rapidement conçu un masque de type N95 entièrement québécois, homologué par Santé Canada. Duvaltex a aussi mis sur pied une nouvelle filiale liée au développement, à la fabrication et à la mise en marché de tissus médicaux essentiels pour protéger les travailleurs de la santé.

« L’essor de Duvaltex ne s’arrêtera pas là. Nous amorçons une nouvelle phase de croissance importante en Europe et nous entendons accentuer notre présence dans le secteur des textiles techniques, notamment les tissus de protection pour l’armée et l’industrie pétrochimique », a ajouté M. Duval

« La dernière année a posé de nombreux défis aux entreprises canadiennes et a touché chacune d’entre elles d’une manière ou d’une autre. Les lauréates des Mieux gérées de cette année ne font pas exception. Elles devraient être extrêmement fières du titre qu’elles ont obtenu et l’utiliser comme catalyseur pour poursuivre leur travail quotidien. Leur engagement indéfectible envers leurs gens et leur capacité d’adaptation durant une année de bouleversements ont mené à cette réalisation qui ne doit pas passer inaperçue », a déclaré Peter Brown, associé, Deloitte, et coleader du programme des sociétés les mieux gérées au Canada.