Le Manoir du Quartier célèbre ses dix ans!

Le premier mai, le Manoir du Quartier, une résidence pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes installée à Saint-Georges, marquait son dixième anniversaire de fondation.

Pandémie oblige, les célébrations pour souligner cet événement ont été bien différentes de celles envisagées, ont avoué en entrevue vidéo avec EnBeauce.com Michèle Veilleux et Peggy Poulin, deux des gestionnaires de l'établissement.

Le Manoir du Quartier est une entreprise entièrement familiale, démarrée par Mme Veilleux et son conjoint, Raymond Poulin, avec leurs enfants, Peggy et Keven. La résidence accueille plus de 250 locataires.

Plusieurs activités ont été organisées et cadeaux d'appréciation remis depuis le début du mois de mai, à l'endroit des résidents et du personnel en place, comme une boîte déjeuner de la Boulangerie artisanale La Vieille Tablée.

Qui plus est, dans la soirée du 4 mai, les résidents et la population de Saint-Georges ont pu admirer de magnifiques feux d’artifices offerts par les administrateurs de la résidence.

Aussi, pour le personnel présent depuis l’ouverture, des plaques commémoratives de leur loyaux services ont été remises.

Également, des vidéos et publications des dix dernières années sont affichées sur la page Facebook du Manoir afin de se rappeler les grands événements réalisés durant cette décennie.

« La COVID-19 a réussi à chambouler notre quotidien mais nous sommes heureuses de la joie que ces célébrations ont apporté à nos résidents et aux membres de nos équipes de travail durant cette période plus difficile! », ont fait remarquer les deux dames.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Michèle Veilleux et Peggy Poulin sur la jeune histoire du Manoir Le Quartier.