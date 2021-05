Moisson Beauce: don de 2 000 $ en viande de porc

Les Éleveurs de porcs de la Beauce viennent de faire un don de 2 000 $ en viande de porc dans le cadre de la Grande Collecte de Moisson Beauce.

« Les éleveurs de porcs, qui aiment être des premiers de classe et des leaders de l’innovation, sont fiers de se joindre au jeune prodige Raphaël Lessard, pilote professionnel joselois et porte-parole de la collecte cette année. Notre don de 2 000 $ ne viendra pas à lui seul à bout de l’insécurité alimentaire dans notre région, mais nous voulons inspirer les Beaucerons à être généreux et à se joindre à notre équipe », a souligné René Roy, président de l'organisme.

« Nous vivons, en ce moment, une réalité unique avec un approvisionnement limité dans nos réfrigérateurs. En cette campagne de la Grande Collecte, le don de viande de porc arrive à point », a tenu à préciser Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce tout en remerciant l'association.

La Grande Collecte 2021, dont l'objectif vise la récolte de 1 250 kg de denrées non périssables et aussi d’amasser 20 000 $ qui serviront à l’achat de différents produits pour combler les besoins des prochaines semaines, se poursuit tout le mois de mai. Des dons en argent peuvent être faits en visitant le site Web de l’organisme.