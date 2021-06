Le Classique de golf aura lieu le 9 septembre prochain

La Chambre de commerce de Saint-Georges tiendra sa 12e édition du tournoi Classique de golf annuel au Club de golf de Saint-Georges le 9 septembre prochain.

Pour participer, le prix est de 185 $ pour les membres et de 195 $ pour les non-membres, incluant le droit de jeu, la voiturette et le repas. La journée se terminera par un cocktail dînatoire. Les gens qui ne peuvent participer au tournoi ont la possibilité de se joindre à l’événement pour le cocktail dînatoire au coût de 70 $ pour les membres et de 85 $ pour les non-membres.

Cet événement, qui se fera sous la présidence d’honneur du restaurant le Shaker, devrait accueillir 120 joueurs et près de 150 personnes, au total, pour le souper.

Le tournoi débutera à 11 h 30 en départ croisé et se déroulera sous la formule continuous mulligan. Le but étant de permettre aux gens d'affaires d'ici de réseauter et de s’amuser.

« Notre slogan Un tournoi qui a d’la drive! reflète parfaitement cet événement très dynamique qui est un incontournable pour tout entrepreneur de la région qui souhaite élargir son réseau de contacts et avoir du plaisir à le faire », a mentionné Annie Gilbert, directrice générale de la CCSG.

La Chambre de commerce de Saint-Georges a indiqué que seulement quelques places étaient encore disponibles pour la journée. Notons qu'il est possible de s'inscrire seul et d'être jumelé à d'autres entrepreneurs.

En plus de représenter une grande activité de réseautage pour les gens d’affaires de la région, la Classique de golf est la deuxième activité de financement la plus importante pour la CCSG. L’argent amassé permet à la Chambre de poursuivre ses activités tout au long de l’année et d’offrir des services répondant aux besoins de ses membres.