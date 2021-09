Pénurie de main d'oeuvre: du renfort philippin aux restos McDonald's

Quelque six travailleurs provenant des Philippines sont attendus en début d'année 2022 en soutien au personnel des restaurants McDonald's de Saint-Georges.

C'est ce qu'a indiqué Chantal Ross, propriétaire des quatre franchises de Saint-Georges de cette chaîne de restauration rapide, lors d'un entretien avec EnBeauce.com.

Comme pour bien d'autres entreprises, le manque de main d'oeuvre était déjà un problème et le retour à l'école n'a arrangé en rien la situation pour ces établissements qui comptent principalement du personnel étudiant pour opérer.

« Je manque d'employés en plein jour et aussi de plus en plus en soirée. Je n'avais plus le choix », de dire Mme Ross qui a fait appel à une agence spécialisée dans le domaine. Elle a entrepris les démarches autour du mois de mai dernier et les Philippins n'arriveront en Beauce que vers le mois de mars. « C'est un long processus. »

Les travailleurs sont tous des adultes, qui ont de l'expérience en restauration. Depuis qu'ils ont été choisis, ils ont entrepris l'apprentissage du français. « C'est l'agence qui voit à tout, incluant l'hébergement. C'est un contrat clé en mains », a signalé la femmes d'affaires.

Salles à manger: des horaires variables

Combiné avec la crise sanitaire, le manque de personnel a amené Chantal Ross à prendre des décisions sur les opérations de ses restos.

D'abord, le comptoir de la 1ère avenue, au centre-ville, est temporairement fermé.

L'autre comptoir chez Walmart ne sert plus de petits déjeuners et ouvre seulement à compter de 10 h 30.

Les établissements du boulevard Lacroix et du boulevard Dionne fonctionnent principalement avec le service au volant pour desservir la clientèle.

Les salles à manger sont ouvertes mais les plages horaires sont plus courtes et varient d'une journée à l'autre, selon la disponibilité des employés. Quant aux terrasses, elles sont complètement fermées pour l'hiver. « C'est toute une gestion », de confier la restauratrice.

Enfin, pour favoriser du recrutement local, Chantal Ross a offert à ses employés une prime de 1 000$ pour référer des personnes qui viendraient travailler chez McDonald's. « Vous savez combien j'ai versé de primes à venir jusqu'ici? Zéro », de conclure la dame.

Il reste toujours des postes de temps plein et temps partiel à combler. Il est possible de déposer son cv directement au restaurant ou l'envoyer par courriel ([email protected] - 418-227-2777)