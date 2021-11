Fusion des Coopératives de services à domicile

Réunis en assemblées générales extraordinaires les 3 et 4 novembre à Saint-Georges et à Saint-Joseph-de-Beauce, les membres des Coopératives de services à domicile Beauce-Sartigan et Beauce-Nord ont approuvé à l’unanimité le projet de fusion présenté par les conseils d’administration.

L’objectif consiste à se rassembler dans une seule et grande coopérative pour répondre aux besoins grandissants sur le territoire.

Depuis près de dix ans, les coopératives se partagent des ressources humaines et matérielles, ayant une même direction générale, une seule équipe administrative et une image commune. À la suite d’une étude d’harmonisation, des recommandations avaient été mises en place dans les deux dernières années. Récemment, un comité consultatif avait été créé pour identifier des solutions innovantes permettant d’améliorer l’efficacité des opérations.

« S’unir entièrement, c’est l’aboutissement normal du processus entamé pour continuer à grandir et être plus forts, ensemble », affirme Jocelyne Gosselin, présidente de la Coopérative de services à domicile Beauce-Sartigan.

Pour sa part, Marius Cloutier, président de la Coopérative de services à domicile Beauce-Nord, ajoute : « Nous allons ainsi renforcer notre voix auprès des partenaires, développer une offre de services sur tout le territoire et des emplois de qualité. »

« C’est un projet stimulant, dynamique, tourné vers l’avenir ! Les changements se feront principalement au niveau administratif. Au quotidien, le travail des employés et les services rendus aux utilisateurs resteront les mêmes », explique aussi Nathalie Frenette, directrice générale des deux coopératives.

La fusion sera effective à partir de la prochaine année financière, soit le 1er avril 2022. Le projet prévoit le point de service à Saint-Georges et le siège social dans la bâtisse à Saint-Joseph-de-Beauce, qui demeurera la propriété de la nouvelle coopérative.

Depuis le début, la démarche bénéficie de l’accompagnement des experts du Réseau de coopération des EÉSAD qui regroupe les entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) du Québec.

Exploitées à des fins non lucratives, la Coopérative de services à domicile Beauce-Nord et la Coopérative de solidarité de services à domicile Beauce Sartigan ont pour mission première de rendre des services en aide à domicile, répondant aux besoins et bénéficiant à la communauté de la Beauce. Ensemble, elles procurent plus de 270 emplois durables à la population du territoire.