Le prix «Jeune entreprise 2021» décerné au Miller Zoo

Le prix Jeune entreprise de l’année a été décerné hier soir au Miller Zoo de Frampton, dans le cadre de la Soirée des jeunes gens d’affaires organisée par Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB), un événement qui a rassemblé près de 250 convives au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Ce prix, qui souligne la réussite d’une entreprise de moins de 10 ans située en Nouvelle-Beauce et s’étant particulièrement illustrée au cours des dernières années, a été remis aux promoteurs et co-propriétaires. Émilie Ferland et Clifford Miller, qui ont démarré l'entreprise en 2012.

Le Miller Zoo est un jardin zoologique et un centre de réhabilitation de la faune qui héberge plus de 150 animaux de 60 espèces différentes dans un environnement naturel. L'établissement s'est aussi donné une mission éducative afin de mieux faire connaître les animaux à la population.

Le zoo est devenu une attraction touristique d'importance en Chaudière-Appalaches alors qu'en 2019, avant la pandémie, l'endroit a attiré plus de 250 000 visiteurs.

« Il n'y a pas juste nous dans cette aventure. Il y a une tonne de gens en arrière, nos familles, nos amis, qui nous ont soutenus dans ce rêve un peu fou. Ce prix va à eux aussi », a déclaré Émilie Ferland au moment de recevoir avec son conjoint la distinction remise par Marc-Antoine Ruest, représentant d'Hydro-Québec, partenaire présentateur de la soirée.

« Je crois que le dynamisme d’une région provient, en grande partie, d’un bon développement de l’écosystème entrepreneurial, mais aussi de la mobilisation de la communauté d’affaires », a pour sa part ajouté la nouvelle présidente du DENB, Josée Turgeon.

Une tribune pour six jeunes entreprises

Au cours de la soirée, les convives ont également pu découvrir six nouvelles entreprises ou transférées de la MRC, choisies pour leur diversité et leur emplacement dans différentes municipalités de La Nouvelle-Beauce. Elles sont :

► AŪRA | architecture design — Sainte-Marie

Bryan Fecteau-Berman et Anaïs Duval

► Brique et Pierre Québec — Saint-Lambert-de-Lauzon

Kéven Paré

► Impression Pro Design 2019 — Sainte-Marie

Raymonde Grégoire, Marc Grenier, Steeve Jobidon, Jean Landry et Mathieu Roy

► RP Race Performance — Saint-Isidore

Richard Pelchat

► Sideways — Scott

Jason Gagné et Pascal Bertrand

► Agriculture de précision XLKey — Saint-Bernard

Victor Morin

Les capsules vidéo des ces jeunes entreprises seront bientôt disponibles pour visionnement sur le site Web de DENB.