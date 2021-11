Un bilan positif pour Tourisme Chaudière-Appalaches

Tourisme Chaudière-Appalaches dresse un bilan positif de la saison estivale 2021 et souligne à nouveau l’adaptabilité exceptionnelle des entrepreneurs touristiques de la région dans ce contexte particulier.

En octobre dernier, Tourisme Chaudière-Appalaches a mené un sondage afin de dresser un portrait de la saison estivale 2021, pour la période du 1er juin au 30 septembre 2021. Parmi les 129 entreprises touristiques de la région qui ont répondu au sondage, 58 % ont connu une hausse d’achalandage alors que 10 % ont obtenu des résultats similaires à l’été 2019, une année record. Cette hausse touche la majorité des catégories d’entreprises.

« Encore une fois cette année, soulignons l’adaptabilité exceptionnelle de nos entreprises touristiques. La clientèle touristique était plus que jamais au rendez-vous dans la région et nos entrepreneurs ont dû conjuguer avec des équipes réduites et des conditions instables pour offrir une belle expérience touristique aux visiteurs », mentionne Odile Turgeon, directrice marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Par ailleurs, 59 % des entreprises ont connu des hausses de leurs chiffres d’affaires comparativement à la saison estivale 2019.

Pénurie de main-d’œuvre préoccupante

L’ajout d’une nouvelle question au sondage concernant l’impact de la pénurie de main-d’œuvre sur les développements touristiques et l’expérience offerte aux visiteurs ont permis de constater les difficultés que vivent certaines entreprises alors que 72 % mentionnent avoir besoin d’employés supplémentaires.

« Les équipes sur le terrain ont terminé l’été épuisées. L’industrie du tourisme ne pourra pas tenir longtemps à ce rythme. Cette crise de la main-d’œuvre aura des répercussions néfastes sur tous les secteurs de notre industrie si un plan d’urgence concret n’est pas appliqué rapidement par nos gouvernements », ajoute Mme Turgeon.

Les besoins semblent plus criants dans l’hébergement et la restauration ainsi que dans les secteurs ayant de plus grands centres urbains ou de grands projets de développement.

Achalandage record

Du 1er mai au 30 septembre 2021, la campagne et toutes les autres actions marketing orchestrées par Tourisme Chaudière-Appalaches ont permis de générer plus de 1 550 000 visites sur le site Web et d’enregistrer un achalandage record de 10 200 sessions par jour. Il s’agit d’une progression de 37 % comparativement à 2019 qui avait enregistré l’une des meilleures performances.

« Cette année encore, nous avons connu une croissance record des visites sur notre site Web. La qualité des articles, les photos et vidéos produites par l’équipe et la clarté de notre offre de week-ends permettent à notre région de tirer son épingle du jeu. Quand les clients viennent à notre rencontre pour nous dire comment c’est tellement inspirant et concret de planifier un séjour sur notre site web, c’est une grande fierté pour nous de contribuer au rayonnement de nos entreprises touristiques et de notre destination », affirme Mme Turgeon.