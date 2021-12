Télétravail recommandé pour tous les milieux de travail

La Direction générale de la santé publique recommande à tous les employeurs de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre de leur plan de retour au travail en présentiel pour leurs employés. La recrudescence des cas de COVID-19 est la raison de cette annonce.

Cette recommandation sera réévaluée par la Direction générale de la santé publique après la période des Fêtes et selon la situation épidémiologique qui prévaudra à ce moment.

« Les milieux de travail demeurent des endroits qui enregistrent un grand nombre d’éclosions. Il est donc important d’agir pour contrer les risques liés à la COVID-19 et ainsi assurer des milieux de travail sains et sécuritaires pour les travailleurs et travailleuses du Québec. Cela, tout spécialement à l’aube de la période des Fêtes, qui signifie une augmentation importante des contacts et, conséquemment, des impacts prévisibles sur la situation épidémiologique », a indiqué Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.