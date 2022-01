Une bourse de 1 000 $ pour Catherine Dallaire

À la suite de l’obtention de son diplôme en agronomie, Catherine Dallaire, de Saint-Georges, vient de se voir remettre une bourse de 1 000 $ de la Fondation Audrey-Lehoux.

Cette bourse est aussi commanditée par la Fédération de l’Union des producteurs agricoles de la Chaudière-Appalaches.

Sur la photo, on aperçoit, de gauche à droite, Marc-Ange Doyon, directeur de SCF Conseils Chaudière-Appalaches Inc et trésorier de la Fondation Audrey-Lehoux, la récipiendaire, Catherine Dallaire et James Allen, président de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches.

La Fondation Audrey Lehoux remet un certain nombre de bourses aux finissants en agriculture de niveau secondaire, collégial ou universitaire ayant soumis leur candidature.