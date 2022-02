La Caisse de dépôt affiche un rendement de 13,5 % pour 2021

Québec a annoncé lundi un investissement supplémentaire de 17,6 millions $ pour soutenir la formation des travailleurs dans le secteur du génie, en pleine pénurie de main−d’œuvre. Cet argent sera utilisé dans le cadre du programme de formation de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail, appelé COUD. « Les formations fonctionnent en mode travail−études, et le soutien financier couvre les salaires des participants et participantes durant leurs heures d’études et de stage », a expliqué le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, en conférence de presse à Montréal.