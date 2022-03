Le Grand Week-End acéricole et forestier de Beauce se tiendra à Courcelles

Le plus gros show d’équipements et de services acéricoles et forestiers, adaptés à la forêt privée, aura lieu les 10 et 11 septembre sur le site de l’aréna de Courcelles.

L’événement pourrait rassembler plus de 70 exposants à l’intérieur et autour de l’aréna local.

Cette première édition du Grand Week-End devait se tenir en septembre 2021, mais le resserrement des conditions sanitaires, suivant une hausse des cas de Covid-19, a joué un vilain tour aux organisateurs, soit l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce et la Municipalité de Courcelles.

Cette fois, avec l’amélioration significative de la situation immunitaire au Québec, les organisateurs sont confiants de pouvoir tenir l’événement dans des conditions idéales.

Rappelons que le Grand Week-End acéricole et forestier est né de la combinaison de l’Expo forestière et acéricole de Beauce, que l’APBB tenait aux deux ans à la Polyvalente de Saint-Georges, et du Week-End acéricole et forestier de Courcelles que la Municipalité de Courcelles avait tenu en 2019.

Précisons que les organisateurs peuvent encore compter sur le soutien de la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce et Desjardins Entreprises Beauce-Appalaches-Etchemins, qui ont récemment annoncé une contribution financière importante pour en faire le Partenaire majeur de l'événement.

Cinq zones d'exposants

Le site d’exposition pourra recevoir plus de 70 exposants, intérieurs et extérieurs. Ce vaste site se divise en cinq zones d’exposants.

Les visiteurs pourront se rendre aux stationnements aux abords du site d’exposition. Par contre, ils pourront décider de laisser leurs véhicules dans un stationnement situé à l’entrée du village, et de là se rendre au site à bord de navettes qui feront des allers-retours régulièrement.

Les exposants ont déjà commencé à louer leurs espaces, bénéficiant ainsi d’un rabais d’inscription hâtive, en vigueur jusqu’au 27 mai. Avec son site web interactif, l’Association se charge de recevoir et de traiter les demandes. Tout a été mis en place récemment et plus d’une centaine d’invitations ont été acheminées.

Les entreprises désireuses de réserver une place d’exposant peuvent donc le faire en ligne sur la Boutique de l’Association, sous l’onglet Grand Week-End.

Parmi les services offerts, les visiteurs trouveront des camions-bouffe pour les besoins en restauration rapide et des toilettes chimiques sur le terrain, en plus de celles à l’intérieur de l’aréna. Une mini-ferme fera le bonheur des petits et des grands. Le comité prévoit aussi présenter des conférences et ateliers de transformation, dont les sujets seront précisés ultérieurement.

Après deux ans de confinement, les gens seront heureux de pouvoir faire cette sortie en famille en plein cœur du mois de septembre.