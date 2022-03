Le complexe de Dek Hockey Saint-Georges s'agrandit

Dek Hockey Saint-Georges est prêt à entamer la prochaine phase de son agrandissement en ajoutant une seconde surface intérieure pour le grand plaisir des nombreuses équipes qui y jouent été comme hiver.

En effet, il y a trois ans, l’entreprise avait fait construire une surface intérieur et lorsque le bâtiment avait été construit, il avait été conçu dans l’idée de rajouter de nouvelles surfaces, nous explique le propriétaire, Michael Gilbert. Ainsi, l’entreprise possédera une deuxième surface intérieure d’ici septembre.

Cet agrandissement concorde avec leur dixième anniversaire et avec cet engouement de plus en plus fort pour ce sport destiné à tous. Le projet avait débuté avec une surface extérieure puis rapidement une deuxième s’y était ajoutée. D’ailleurs, au départ le club ne comptait qu’une vingtaine d’équipe et aujourd’hui il y en a 255, sans compter celles externes qui louent l’espace.

Le but est de pouvoir permettre aux joueurs de pratiquer le sport en toute saison et le seul autre endroit qui possède une surface intérieure se trouve à Saint-Isidore. Ailleurs dans la région le dek hockey ne peut se jouer que durant la belle saison, mais qui demeure le plus fort moment de l'année.

Projet d’agrandissement

M.Gilbert indique que le bâtiment actuel sera recopié pour doubler la superficie du complexe. Par contre, « l’endroit où se fera la nouvelle surface se trouve sur notre stationnement actuel. Ce qui fait que l’on perd du stationnement. Donc, on construit aussi un nouveau stationnement en même temps sur un terrain adjacent ».

Deux années de résilience

Les mesures sanitaires n’ont pas été tendres avec le milieu du sport et bien que les fermetures furent nombreuses, le propriétaire ne s’inquiète pas pour l’expansion de son entreprise.

« Malgré tout ça, cet hiver, on était accoté en termes d’inscriptions avec notre surface unique. On est plein. Cet hiver, tous les non-vaccinés n’avaient pas le droit de jouer. Alors, on sait qu’éventuellement ça va nous en prendre une deuxième parce que ceux-là vont revenir et ça continue de prendre en popularité aussi », nous dit-il au téléphone.

Il ajoute que l'année 2021 a été de loin leur plus grosse année, même s'il y avait une pandémie. Il y avait plus de 2000 joueurs inscrits.

L'endroit accueille déjà plusieurs évènements comme des tournois et des championnats. L'un marquant est le 24 DH au profit de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, qui normalement se tient sur la glace a tourné en format dek hockey l'été dernier.

Inscriptions en cours

Jusqu’au 8 avril, Dek Hockey Saint-Georges est en période d’inscriptions pour la saison estivale. Les enfants comme les adultes peuvent s’y inscrire afin d’aller bouger à ce complexe unique en Beauce.