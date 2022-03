Alors que s’amorce la saison des sucres et que les boîtes en fer-blanc, les « cannes » comme on dit communément, sont devenues une denrée rare par les temps qui courent — une situation préoccupante pour le monde acéricole, de même que pour nombre d’entreprises du secteur agroalimentaire, Idéal Canne a rapatrié sa production des contenants au Québec à son usine située à La Guadeloupe. L'augmentation du prix de l’acier, la hausse des coûts de transport, la congestion maritime et les retards de livraison du contenant produit en Chine, ont amené l’entrepreneur, qui auparavant ne faisait que de l'importation, à remuer ciel et terre pour que ses infrastructures québécoises, dont la mise en opération était initialement prévue en juin, s’effectue hâtivement.