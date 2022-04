Une bourse d'honneur accordée au Beauceron Antoine Bolduc

Le projet Économie Circulaire Beauce-Appalaches-Lotbinière (ECBAL) présente sa toute première symbiose industrielle réalisée sur son territoire entre l’entreprise d’entomoculture Groupe Neoxis, de Sainte-Marie, et la meunerie Nutrigène Inc. de Saint-Isidore. Par la nature de sa production de moulée d’élevage, Nutrigène Inc. génère de la farine de meunerie. Comme cette matière organique est rejetée de façon constante par l’entreprise, sa réutilisation était une avenue intéressante pour consolider un maillage avec une autre entreprise. Entre-temps, les conseillers en économie circulaire ont fait la connaissance du Groupe Neoxis, une compagnie spécialisée dans l’entomoculture et plus spécifiquement dans l’élevage du ténébrion, également connu à son stade de larve comme le ver de farine ou encore le ver de meunerie.