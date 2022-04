Madame Labriski : une femme aussi énergique que ses collations

Le fabricant et distributeur Idéal Canne, de Saint-Joseph-de-Beauce, reçoit un soutien financier de 1,2M $ pour l’implantation d’une usine de fabrication de cannes d'acier pour le sirop d’érable et de boîte de conserves dans la municipalité de La Guadeloupe. La ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours, ainsi que les députés de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, Luc Provençal et Samuel Poulin, en ont fait l’annonce aujourd’hui par voie de communiqué de presse.