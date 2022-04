Caisse Desjardins de Beauce-Centre: hausse de 7,8% du volume d’affaires

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) souligne aujourd'hui le Jour de deuil. Cette journée de commémoration internationale est l’occasion d’honorer la mémoire des personnes décédées ou blessées au travail et de rappeler aux travailleurs, aux travailleuses et aux employeurs l’importance d’agir ...