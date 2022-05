Un premier Forum des leaders en matière de transport

C’est le 25 mai que s’est déroulé à Sainte-Marie le Forum des leaders en matière de transport organisé par l’Inter-CDC, regroupant les six corporations de développement communautaire de Chaudière-Appalaches.

Cette journée avait comme objectif de présenter le portrait des services de transport des personnes en Chaudière-Appalaches auprès des différents leaders en transport dans la région. Le portrait a été réalisé par la firme Vecteur5, experte dans la prestation de services-conseils en matière de mobilité des personnes.

« Le transport de personnes est un enjeu établi par la région en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le premier Forum des leaders en matière de transport en Chaudière-Appalaches représente un lieu de concertation qui permet de mieux comprendre les besoins exprimés par la population, pour améliorer la mobilité des citoyennes et des citoyens les plus vulnérables », a affirmé Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Les représentants des MRC et les différents intervenants en transport de Chaudière-Appalaches ont été invités à prendre connaissance du portrait et à échanger sur les différents constats et recommandations exprimés lors de la journée. Le but de ce forum était d’amorcer un essentiel dialogue sur la mise en commun des ressources et d’une planification concertée pour les différents intervenants du milieu du transport.

Comme mentionné par Érick Plourde, président de l’Inter CDC Chaudière-Appalaches « nous avons réalisé cette étude, car la priorité transport fait l’unanimité dans les MRC de Chaudière-Appalaches. Le portrait présenté constitue un outil pertinent dans la compréhension des enjeux liés au transport. Plusieurs organisations tentent de répondre aux besoins des citoyens et citoyennes malgré qu’elles soient également confrontées à des défis structurels et un manque de ressources adéquates. Ce portrait de la situation actuelle en Chaudière-Appalaches ainsi que les pistes de solutions évoquées permettra d’animer le dialogue entre les leaders du transport local et régional afin de mieux répondre aux besoins de la population. »

C’est 58 représentants d’organismes de transport des personnes, autant des élus, des partenaires municipaux que des partenaires communautaires de la région, qui ont réaffirmé leur engagement à soutenir la mobilité des citoyens. Cette occasion a permis de créer des liens entre intervenants impliqués dans le transport des personnes afin de soutenir de nouvelles initiatives. Par ailleurs, des leaders ont souhaité prendre part à une concertation régionale.

Le portrait et la tenue du forum ont été rendues possibles grâce à un financement de 84 590 $ issu du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS), dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité de la région de Chaudière-Appalaches, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Il est possible de consulter la totalité du portrait sur le site Internet de la CDC Beauce-Etchemins dans l’onglet documentations.

PHOTO DE GROUPE — De gauche à droite, Érick Plourde, directeur général de la CDC de Lévis, Arianne Ste-Marie, analyste en mobilité durable et supervision de projet chez Vecteur5, Marie-Claude Caouette, chargée de projet MRC des Appalaches, Romain Girard, président de Vecteur5, Guy Drouin, directeur CDC Montmagny L’Islet, Guylaine Aubin, mairesse de Sainte-Claire, Claire Jacquelin, codirectrice de la CDC Montmagny l’Islet, Laurence Letarte, analyste en mobilité durable chez Vecteur5, Stéphanie Weider, directrice de la CDC de Bellechasse et Sarah Rodrigue, directrice générale de la CDC Beauce-Etchemins.