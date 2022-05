Québec consulte les citoyens sur l'acériculture en forêt publique

Le 26 mai, le gouvernement du Québec a lancé une consultation publique en ligne afin d’obtenir les commentaires de la population et des partenaires du secteur forestier sur son projet de plan directeur ministériel pour le développement de l’acériculture en forêt publique.

La Beauce est le plus grand producteur de sirop d’érable au Québec et est donc très concernée sur la question, tout comme le reste de la province. La production acéricole fait partie du patrimoine québécois et représente une activité économique majeure pour le Québec et ses régions. D’ailleurs, le Québec est le producteur de sirop d’érable le plus important au monde grâce à son potentiel acéricole unique tant en forêt publique qu’en forêt privée.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a le désir de soutenir les entreprises déjà existantes et de favoriser le développement de nouveaux projets d’exploitation acéricole.

Un projet de plan directeur ministériel sur le sujet sera produit par la suite. Il servira à encadrer et de développer de manière cohérente la filière acéricole à travers la province.

Les orientations stratégiques proposées dans le plan constitueront des références destinées à guider et à influencer la gestion de l’acériculture en forêt publique à court, à moyen et à longs terme.

Pour participer à la consultation, vous pouvez aller sur le site Web du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Faits intéressants

Dans le pays, de 2016 à 2020, la production annuelle de sirop d'érable se chiffrait à 164,3 millions de livres. Le Québec représente une part moyenne de 92 % de ce volume et 71,4 % de la production mondiale.

En 2020, les exportations québécoises de produits acéricoles dépassaient légèrement 497 millions de dollars pour un volume de 130 millions de livres.

En 2020, le nombre d’entailles exploitées était de 48,8 millions, dont près de 18 % en forêt publique.