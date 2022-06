L'entreprise Régitex lance son campus de formation

Voir la galerie de photos

Dès septembre prochain, le nouveau Campus Régitex accueillera sa première cohorte de 10 à 15 étudiants désireux de développer des compétences en production de textiles.

« Le formation va permettre de découvrir la chaîne de transformation, de la fibre au tissu, les nombreux processus spécifiques au secteur, la machinerie et les équipements », explique avec enthousiasme la toute nouvelle propriétaire et présidente de l'entreprise, Kathrine Mathieu, en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Installée à Saint-Joseph-de-Beauce, Régitex est une entreprise familiale qui agit comme manufacturier de fil pour les industries textiles de différents secteurs d’activités. Elle emploie quelques 70 personnes.

Le programme de formation a été développé en collaboration avec le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin et le Comité sectoriel de l'industrie textile du Québec (CSMO Textile). Il s'adresse aux 18 à 30 ans.

Les étudiants qui complèteront le cours, d’une durée de 18 mois (théorie et pratique), recevront un diplôme d’opérateur d’équipement de production (DEP). À noter que les inscrits sont payés durant leurs études, qui seront enrichies par le biais de projets spéciaux écoresponsables et de cours portant sur le leadership. Il sera aussi possible pour celles et ceux qui le désirent de se spécialiser après l’obtention de leur diplôme auprès du CSMO Textile et de TechniTextile Québec.

« Il y a déjà eu une école de textile il y a 10 ans à Saint-Hyacinthe, mais il n’y en a plus. Les jeunes auront un emploi assuré chez Régitex ou au sein de l’industrie après leur graduation », de faire remarquer Mme Mathieu.

Le Campus Régitex est actuellement en période d’inscription et on peut trouver toutes les informations sur la page Facebook du même nom.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec la présidente de Régitex, Kathrine Mathieu.