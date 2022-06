Abaissement du niveau de la rivière Chaudière

Établi depuis 1949, le Manoir Lac-Etchemin vient de changer de mains et est devenu la propriété de l'homme d’affaires et entrepreneur Nicolas Côté, qui compte plus de 15 années d’expérience dans l’immobilier. De même, l'établissement sera dorénavant géré par Paul Chabot, à titre de directeur de l’hébergement. Aussi, on a profité de ce ...