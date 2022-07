VIVA - Cellules d’affaires vertes un lieu pour les gens d'affaires

L’entreprise Bercomac Limitée fête ses 30 ans cette année ! Et, c’est en famille avec ses employés, sa communauté et ses partenaires que ça se passe… Des activités et du plaisir pour tout le monde! Pour marquer le coup, l’entreprise lance la première édition de la grande course du 30e Bercomac, une course de boîtes à savon alors que les pilotes ...