Arrêts gourmands en Chaudière-Appalaches: un achalandage à la hausse

À mi-saison des Arrêts Gourmands en Chaudière-Appalaches, les responsables dressent un bilan très positif de l'activité agroalimentaire avec une augmentation de 10 % à 20 % d'achalandage par rapport à l'an dernier.

« Depuis la relance à l'été 2021, nous sommes toujours en augmentation. Cet été, plus de gens viennent visiter le monde de l'agroalimentaire. On remarque aussi que ce sont des gens d'ici qui découvrent des Arrêts d'ici », a fait remarquer Lucas Grolleau, coordonnateur à la Table Agroalimentaire Chaudière-Appalaches (TACA), en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Il faut dire que plus d'une quarantaine de producteurs, transformateurs et restaurateurs se sont ajoutés par rapport à l'an dernier, pour dépasser les 160 participants. Cela fait en sorte que l'offre est plus importante et diversifiée.

Lucas Grolleau rappelle que loin d'être terminée, l'activité des Arrêts Gourmands entreprend la deuxième partie de son cycle avec la période des récoltes qui battra son plein dans les trois prochains mois. « Un automne qui s'annonce fort achalandé. », de signaler le coordonnateur.

Pour découvrir la liste des Arrêts Gourmands en Chaudière-Appalaches, visitez le site Internet de la TACA.

Concours Défi 100 % local

Les Arrêts Gourmands de la Chaudière-Appalaches font également partie du Regroupement des Tables de concertation bioalimentaire du Québec (RTCBQ) qui vient de lancer officiellement le début des inscriptions au concours Défi 100 % local, qui aura lieu durant tout le mois de septembre.

Le Défi, qui en est à sa 8e mouture, invite les citoyennes et les citoyens de toutes les régions du Québec à faire une transition progressive vers une alimentation de plus en plus locale, et ce, en pleine période d'abondance.

Pour s'inscrire au concours, il suffit de se rendre sur le site Internet (www.defijemangelocal.ca) pour courir la chance de gagner des prix qui plairont aux personnes qui aiment cuisiner, faire du plein air et découvrir le Québec.

Ce projet est financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique bioalimentaire 2018-2025, Alimenter notre monde.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Lucas Grolleau, coordonnateur à la Table Agroalimentaire Chaudière-Appalaches.