Un sac fait de textiles recyclés produit en Beauce

L'entreprise Alkegen, de Saint-Elzéar-de-Beauce, fait équipe avec des organisations québécoises et canadiennes afin de mener — en grande première — un projet de concertation industrielle en matière de recyclage de produits textiles.

Ce projet pilote se traduira par le lancement prochain d’un sac tout usage de haute qualité, composé de 50 % de textiles post-consommation (vêtements mis au rebut) et de 50% de rPET (bouteilles en plastique). Dans le cadre de cette première phase, 10 000 sacs seront disponibles en grande primeur dans une dizaine de magasins Canadian Tire dès l’automne prochain.

L’équipe d’Alkegen a joué un rôle clé dans tout le processus de transformation de la fibre en feutre de haute qualité, fait de matières recyclées, en plus de participer à l’élaboration des concepts qui ont mené à la conception du produit fini. L’entreprise a aussi assuré la production des sacs à son atelier de Saint-Elzéar.

L’objectif de ce projet, qui s’appuie sur les principes de l’économie circulaire, vise à mettre en place un système durable qui permettra de recycler de façon systématique les textiles mis au rebut pour en faire des produits de consommation courante à valeur ajoutée. Actuellement, la plupart des produits recyclés sont « cachés » derrière les murs ou sous les tapis sous forme d’isolant ou de sous-rembourrage.

Grâce au soutien financier d’Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC), il a été possible de créer une chaîne locale d’approvisionnement et de recyclage, incluant SportChek, GoodWill, Jasztex, Canadian Tire et bien sûr Alkegen.

Déjà d’autres entreprises ont manifesté leur intérêt à faire partie du projet à titre d’observateur, notamment Ardenne, La Vie en Rose, Le Village des valeurs et MEC.