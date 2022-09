La Chambre de commerce de d’industrie de Saint-Joseph-de-Beauce a célébré ses 60 ans

La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Joseph-de-Beauce a célébré ses 60 ans lors d'une fête le 24 septembre. L’évènement s’est déroulé à la salle Desjardins du Centre Frameco de Saint-Joseph.

Pour l’occasion, le comédien, auteur et metteur en scène depuis plus de 30 ans, Denis Bouchard a présenté sa conférence « L’éloge des accidents (ou comment vivre sa vie au lieu de la subir) ». De plus, les convives ont pu profiter d’un bon souper.

Plusieurs participants de marques étaient présents pour offrir leurs vœux de longue vie à l’association

La Chambre de Commerce et d’industrie de Saint-Joseph–Beauce (CCISJB) regroupe essentiellement des commerçants et des industriels de Saint-Joseph-de-Beauce et de Saint-Joseph-des-Érables.

Fort de son important membership, la Chambre de commerce propose des activités visant à promouvoir le réseautage en plus de diffuser de l’information d’affaires locale et particulièrement les bons coups de nos membres. Voir le site internet pour plus de détails : www.ccstjoseph.com.