Rémi Breton à la présidence d'honneur du Gala des Perséides 2023

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a lancé officiellement ce matin le 12e Gala des Perséides qui se tiendra le samedi 29 avril 2023 au Centre Caztel de Sainte-Marie-de-Beauce.

La présidence d’honneur sera occupée par Rémi Breton, du Groupe Ferti, qui a inspiré le thème de la soirée Semer, Cultiver, Récolter.

« Chaque année, le Gala des Perséides nous permet de faire briller et d'honorer l’excellence des entreprises, relèves, hommes et femmes d’affaires d’exception de la Nouvelle-Beauce. C’est un moment phare pour nous, entrepreneurs, de célébrer nos petits et grands succès et surtout de nous féliciter mutuellement de nos efforts. Soyons fiers de notre région, un formidable terroir d'innovation, de force et de savoir-faire », a indiqué M. Breton lors de l'annonce.

Rappelons que l'événement annuel, qui compte comme partenaire financier majeur Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches, vise à saluer les efforts des entreprises et organisations de la Nouvelle-Beauce qui contribuent au développement socio-économique de la région. Quelque 550 convives sont attendus pour la soirée.

Les distinctions seront remises dans 12 catégories, ainsi que deux prix reconnaissances, soit le Prix coup de cœur Promutuel et le Prix Ressources humaines Services Québec. Le Prix de l’Entreprise de l’année, remis par Axion, sera déterminé par le vote du public parmi tous les finalistes du gala.

Toutes les entreprises ayant une place d’affaires en Nouvelle-Beauce sont invitées à s’inscrire. Elles ont jusqu’au 10 février 2023 pour soumettre leur cahier de mise en candidature qui est présentement disponible via le site web de la CCINB sous l'onglet Perséides.

« Autant les jeunes pousses que celles rendues à maturité, nos entreprises performantes méritent d’être reconnues et ainsi que les efforts de leurs dirigeants. Tout comme notre président d’honneur, qui nourrit et arrose ses plants, nos entrepreneurs cultivent la croissance de leur entreprise et sèment la prospérité autour d’eux. J’encourage donc nos entreprises à soumettre leur candidature en grand nombre », a lancé la présidente de la CCINB, Chantal Gravel.