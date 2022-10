La RPA Foyer de Frampton ne fermera finalement pas!

Deux actionnaires et administratrices de résidence pour aînés viennent de se porter acquéreurs du Foyer Frampton qui ne fermera finalement pas ses portes.

La nouvelle a été confirmée à EnBeauce.com par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS) dans un message courriel.

Les nouvelles propriétaires, qui le seront officiellement dès demain matin, sont déjà des exploitantes de RPA (Havre de Paix de Saint-Honoré-de-Shenley et La Détente à Disraeli) et sont connues du CISSS avec qui elles « entretiennent de bonnes relations et un bon partenariat », a indiqué l'organisme qui se réjouit de cette «excellente nouvelle» pour les actuels résidents du Foyer Frampton qui n’auront pas à être délocalisés de leur communauté et pourront continuer à y vivre.

Rappelons que les 27 personnes âgées qui habitent le Foyer de Frampton avaient appris au cours des derniers jours qu’elles devraient se trouver un nouveau logis d’ici la fin du mois.

Le CISSS a précisé cependant que quelques-uns des résidents, «considérant que leur niveau d’autonomie s’est dégradé depuis leur arrivée dans cette RPA», seront relocalisés en CHSLD.

Pour l'autre RPA installée à Frampton, le Manoir St-Édouard Marden, l'exploitant a annoncé aux résidents, dès le 8 août dernier, sa décision de ne plus exploiter son établissement, le tout dans les délais requis, avec une date de fermeture au 15 janvier 2023.