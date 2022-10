Agrandissement de la Coop de santé Robert-Cliche: les travaux commencent bientôt

La Coopérative de santé Robert-Cliche va de l’avant avec son projet d’agrandissement de son point de service de Saint-Joseph-de-Beauce.

Étant locataire de l’emplacement depuis son ouverture en 2014, l’organisme a acquis le bâtiment en février dernier et a préparé son projet d’agrandissement. Les appels d’offres publics ont été lancés au mois de juin et c’est finalement l’entreprise Les constructions Poulin et Frères, de Saint-Joseph, qui réalisera les travaux de 872 000$. Les travaux d’excavation devraient commencer d’ici le début novembre.

Le projet est possible grâce à la subvention obtenue sous le Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif d’Investissement Québec (PIEC), un don de 100 00$ de la Caisse Desjardins Beauce-Centre et un prêt accordé par Beauce-Centre économique. L’implication financière de chacun des membres qui paie une contribution annuelle est en grande partie responsable de la réalisation de ce projet qui aura des retombées sur toute la collectivité de la MRC Beauce-Centre.

Cet agrandissement permettra d’accueillir jusqu’à quatre nouveaux professionnels de la santé au cours des prochaines années et d’offrir l’espace nécessaire à des formations ou des rencontres de groupes. D’ailleurs, la Clinique médicale de la Coopérative de santé Robert-Cliche accueillera un nouveau médecin de famille, Dre Mélina Royer, dans ses bureaux de Beauceville d’ici les prochains jours.

La Coopérative de santé Robert-Cliche possède deux points de services, soit un à Beauceville et un à Saint-Joseph. Elle offre des services de soins infirmiers privés et assume les tâches administratives de la Clinique médicale. Les médecins de famille du Groupe de médecine familiale sont locataires de leur bureau.