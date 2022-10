La Tournée des Grands Ducs: une journée festive réussie

C'est le 15 octobre qu'avait lieu la seconde édition de la Tournée des Grands Ducs, une invitation au grand public à découvrir les producteurs d’alcool beauceron, qu'a organisé l'organisme Destination Beauce.

Une quarantaine de personnes venant de partout en Chaudière-Appalaches ont grimpé à bord de l’autobus animé parcourant les routes de la Beauce pour visiter quatre entreprises agrotouristiques en vedette lors de cette journée. Une journée festive réussie sur toute la ligne!

Les participants ont donc pu visiter Le Verger et Cidrerie les Roy de la Pomme (Saint-Georges), le Verger l’Argousière (Saint-Côme-Linière), la Microbrasserie l’Assoiffée (Tring-Jonction) et le Verger à Ti-Paul Cidrerie et Tarterie (Saint-Elzéar). Les entreprises rencontrées ont proposé des dégustations de leurs produits alcoolisés et de leur offre alimentaire, en plus d’offrir une visite de leurs installations.

Des visites marquantes

Après la journée mémorable pour tous les participants et les entreprises visitées, Destination Beauce confirme que la Tournée de Grands Ducs sera de retour l’an prochain.

« Nous souhaitons continuer à promouvoir la diversité de l’offre touristique de la région auprès des visiteurs, mais aussi auprès des Beaucerons eux-mêmes, en plus de mettre en valeur les nouveaux produits alcoolisés de la région et de promouvoir l’achat local », a mentionné Marie-Émilie Slater Grenon, directrice du développement touristique chez Destination Beauce.

« La Tournée des Grands Ducs fût un succès, nos entreprises sont belles et leurs produits exceptionnels! Des participants de partout, tant de la Beauce, de Lévis et de Lotbinière ont découvert des produits qui sont devenus des coups de cœur! Nous serons de retour avec des nouveautés lors de la prochaine édition, car nos entrepreneurs ne cessent de nous épater année après année! », a-t-elle renchérie.

L'activité a obtenue la collaboration de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalache. « J’étais très heureux d’être à bord de l’autobus avec les participants pour la visite d’entreprises agricoles et agroalimentaires de notre région. Nous pouvons être très fiers des entreprises visitées qui sont de formidables ambassadeurs du savoir-faire local de la Beauce! », a affirmé Michel Maheux, président du Syndicat de l’UPA de Robert-Cliche.