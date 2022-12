Les Métallos remettent 3 000 $ à Moisson Beauce

Le Fonds humanitaire du Syndicat des Métallos (FHM) et la section locale 9153 du Syndicat des Métallos ont donné 3 000 $ à Moisson Beauce pour venir en aide aux personnes et aux familles en difficulté.

Cette entraide communautaire est rendue possible grâce à une cotisation spéciale des travailleurs et travailleuses syndiqués participants. Le Fonds humanitaire des Métallos a fait un don de 1 500 $, auquel s'est ajouté un autre don de 1 500 $ de la section locale 9153, qui représente plusieurs unités syndicales de la région.

« Tout coûte plus cher. On sait que les banques alimentaires et les organismes communautaires qui viennent en aide dans nos communautés traversent une période difficile. On apporte un coup de pouce avec ces dons rendus possibles par la participation des syndiqués. On invite aussi tous ceux qui le peuvent, dont les moyens le permettent, de soutenir eux aussi les organismes de notre communauté », fait valoir le coordonnateur régional des Métallos pour la région de Québec et Chaudière-Appalaches, Pascal Loignon .

À travers le Québec, le FHM effectue des dons de l’ordre de 52 000 $ à plus d’une vingtaine d’organismes à l’occasion de la période des fêtes, principalement à des banques alimentaires et d’autres groupes qui viennent en aide aux communautés dans plusieurs régions.