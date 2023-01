Journées acéricoles de la Chaudière-Appalaches à Sainte-Marie

Les Journées acéricoles de la Chaudière-Appalaches sont de retour en présentiel. Un premier rendez-vous est donné le 20 janvier dès 7 h 30 au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Les acériculteurs et les acéricultrices ainsi que les acteurs du milieu acéricole sont invités à participer à ce rendez-vous incontournable organisé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et ses partenaires.

Voici les titres des conférences présentées à cette occasion :

Bénéfices écologiques de l’acériculture : 10 ans de RD

Investir en acériculture : comment bien évaluer la rentabilité?

Avis scientifique sur l’entaillage et l’aménagement durable des érablières

Une alternative prometteuse aux antimousses

Comment bien assainir pour une sève de qualité

Une vingtaine d’exposants seront sur place pour rencontrer les participants et répondre à leurs questions sur différents aspects de la production acéricole.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en ligne jusqu’au 13 janvier.

Le programme de la journée et les modalités d’inscription sont détaillés dans le site Internet du MAPAQ.